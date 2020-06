Riceviamo e pubblichiamo

Sento il dovere di ringraziare il Commissario Prefettizio, D.ssa Surace, per gli interventi effettuati presso il Cimitero di Jatrinoli che, come avevo segnalato via pec, si mostrava in stato di degrado e abbandono. Per gli stessi motivi sento doveroso ringraziare anche gli operai che si sono impegnati nelle opere di pulizia e l’Ufficio Tecnico comunale che, sensibile al problema, si è subito attivato a predisporre la manutenzione.

Nell’invitare i cittadini ha collaborare per tenere pulito questo luogo sacro, ci si augura che gli uffici del IV Settore continuino a mostrarsi disponibili ad ascoltare le segnalazioni della cittadinanza, a partire da quelli relativi al manto stradale che, in diverse arterie, risulta molto degradato.