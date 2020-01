Riceviamo e pubblichiamo

Taurianova cambia… E ancora una volta, soltanto ora!

Si apprende, infatti, che solo ora il Comune ha provveduto a mandare una diffida ad Avr spa per il mancato pagamento degli stipendi agli operatori che si occupano della raccolta differenziata.

Eppure la questione era arcinota da tempo, ci sono stati degli scioperi e delle agitazioni sindacali, mentre la sottoscritta, in qualità di Consigliere di opposizione, aveva chiesto, più volte, all’ex Sindaco Scionti, tramite diversi articoli sulla stampa e negli accesi interventi in Consiglio Comunale insieme ai Colleghi di minoranza, di applicare il Codice degli Appalti e pagare direttamente gli operatori trattenendo la quota dagli emolumenti che le casse comunali, puntualmente, versano ad Avr spa. Invitavo ancora l’ ex primo cittadino a prende esempio della sensibilità del Sindaco di Livorno, che, per lo stesso problema con Avr spa, aveva inteso provvedere con l’ apertura di un conto corrente apposito per il pagamento dei lavoratori Avr.

Scionti aveva avuto tutti gli spunti e i suggerimenti necessari per intervenire! Volere è potere! Perché Scionti non ha voluto?

L’ex Sindaco ha invece sempre preferito temporeggiare con infruttuose riunioni, vantandosi di andare a braccetto con i vertici di Avr spa, tanto che, finché lui è rimasto in carica, la drammatica situazione degli operatori della raccolta differenziata è rimasta senza risposte.

Oggi, finalmente, il Comune, attraverso la diffida, inizia a muoversi, e si coglie l’occasione per invitare il Commissario Prefettizio e il Responsabile di Settore a non demordere e dare attuazione al Codice degli Appalti, così da non deludere, nuovamente e ulteriormente, quella speranza che si è accesa in questi lavoratori e delle loro famiglie.

Maria Teresa Perri

già Consigliere Comunale di Opposizione.