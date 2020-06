Taurianova, pulizie straordinarie in città e riparazione della Via Gemelli Avvisiamo i "Lordazzi" che da questo momento possono iniziare a gettare i rifiuti per strada per non perdere la tradizione. E chiediamo ad alcuni cittadini che si sono lamentati per la chiusura della Via Gemelli, se non la chiudono come si ripara la strada?