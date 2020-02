All’esito dell’interrogatorio di garanzia reso in data 13.2.20, il Gip del Tribunale Penale di Palmi, dott.ssa B. Borelli, ha revocato la misura dell’obbligo di dimora precedentemente disposta, con ordinanza di custodia cautelare del 5.2.20, nei confronti di Russo Giovanni. L’imprenditore di Taurianova è indagato per intestazione fittizia del Bar Crema & Cioccolato. Il Gip accogliendo le richieste difensive formulate dagli avvocati Anna Bernava e Filippo Strangi ha inteso mitigare la misura cautelare disposta nei confronti dell’indagato anche in virtù delle esigenze lavorative dell’imprenditore. Lunedì p.v. l’esercizio commerciale in sequestro riprenderà regolarmente l’attività.