L’ex consigliere comunale Raffaele Scarfò in merito all’emergenza “Coronavirus” ed in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ha predisposto alcune restrizioni sui comportamenti sociali al fine di prevenire il contagio su tutto il territorio nazionale, visto che, il Comune di Taurianova usufruisce dei ragazzi che operano nel “Servizio Civile”, propone che tali risorse vengono utilizzati ai fini solidali e di supporto nei riguardi di persone anziani e non autosufficienti.

Chiede alla dott.ssa Antonia Surace, Commissario prefettizio del Comune, di instaurare utilizzando i ragazzi del Servizio Civile in quanto liberi dal compito di accompagnamento dei ragazzi speciali nelle varie scuole del paese, un servizio per gli anziani, di approvvigionamento alimenti medicinali e spese di prima necessità a domicilio e tanto altro che possa essere utile in questo momento difficile per il nostro paese. Chiedo, mettendo in primis la mia persona al servizio di tutte le associazioni del paese a contribuire per promuovere questa iniziativa, mettendo a disposizione, anche se necessario altre autovetture, oltre al pulmino messo a disposizione dal Comune. Ripeto, è un appello che faccio al Commissario Prefettizio tramite l’ufficio servizi sociali “3° Settore” ad istituire questo tale mansione di pubblica utilità nell’arco della mattinata in un intervallo tipo 8-12. Mettendo a disposizione un numero verde o fisso di telefonia, così come hanno fatto alcuni Comuni tipo la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Da indiscrezioni sembra che il “Servizio Civile” sia stato sospeso e quindi se tale condizione fosse veritiera, sarebbe un errore il quale potrebbe al contrario essere un ottimo servizio.

Un appello di unità in questo momento difficile viene rivolto anche a tutte le forze politiche del paese, di diverso colore e ideologia, consentendo così ai tanti Taurianovesi che hanno impedimenti di natura fisica o di età avanzata ed a tutte quelle famiglie che hanno persone con disabilità, di rimanere a casa e stare tranquilli senza farsi prendere dal panico. Evitando in questo modo la circolazione di massa in paese.

Gli angeli ci sono a Taurianova e tutti insieme possiamo farcela.