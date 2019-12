In merito al comizio tenuto domenica scorsa dall’ex sindaco Fabio Scionti dove, a conclusione, si affermava che i nove consiglieri che hanno determinato la fine anticipata del suo mandato elettorale porteranno “in eterno il marchio di infamia”, devo esprimermi per manifestare tutta la mia contrarietà a questa frase infelice e ingiusta che ha toccato anche il sottoscritto, una frase deplorevole che risulta offensiva e ingiuriosa non solo verso gli avversari politici ma anche contro le loro persone, una caduta di stile dell’ing. Scionti che lo ha portato a vomitare una frase così tanto vile quanto falsa!

L’ing. Scionti deve chiedersi perchè ha perso, sin dal suo insediamento, diversi pezzi. Sul sottoscritto non peserà mai il marchio di “infamia”, casomai il marchio di “stampella gratis”, essendo che è stato grazie al sottoscritto se l’ing. Scionti non è tornato a casa dopo solo un anno dalla sua sindacatura. In me ha avuto un appoggio gratuito che non ha saputo sfruttare! L’ing. Scionti deve ricordare questo, e deve ricordarsi di quante volte ha dato per scontato il mio appoggio, tanto di non curarsi minimamente di rendermi partecipe delle scelte amministrative o di rispondere ad almeno una delle mie proposte, cosa che, probabilmente, non faceva nemmeno con gli altri Consiglieri eletti nelle file della sua maggioranza di “muti di Zorro” che non sapevano cosa dire durante i Consigli Comunali. Come potevo continuare a sostenerlo? Come lo poteva pretendere?

L’ing. Scionti sappia quindi che, per quanto mi riguarda, il mancato mio appoggio è una sua responsabilità e, allora, prima di risultare offensivo verso le persone, prima ancora che con gli avversari, facci un esame di coscienza, esamini i suoi errori e poi veda perchè, sin dal suo insediamento, la maggioranza e la Giunta hanno perso continuamente pezzi fino ad arrivare all’epilogo anticipato del suo mandato.

Dr. Rocco Sposato

ex Consigliere Comunale