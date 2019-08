Carissimi fedeli, nel rivolgermi a voi, in occasione della Festa della Madonna della Montagna, nostra amata Patrona e Regina di Taurianova, sento nel cuore il desiderio di dire ancora grazie, a tutti e a ciascuno, per la calorosa e gioiosa accoglienza che mi avete riservato dal due luglio scorso, espressione autentica di amore alla Chiesa e a Dio, nella persona di colui che è in mezzo alla comunità per guidarla e servirla. La Festa della nostra augusta Regina segna, ogni anno, un tempo di particolare gioia che si esprime nell’amore che ci lega a Colei che è Madre di Dio e che ci porta a rinnovare la nostra devozione con quelle tradizioni che ci aiutano a sentirla Madre nostra, in modo speciale, in quest’anno, nel quale ricordiamo il 125° anniversario del Miracolo e il 25° anniversario dell’Incoronazione.

Facendo memoria del passato e proiettandoci al futuro, permettetemi di volgere un pensiero particolare ai giovani che sono già oggi, come li definisce Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica “Christus vivit”, “l’adesso di Dio, perché il modo migliore per preparare un buon futuro nella nostra chiesa e nella società è vivere bene il presente con dedizione e generosità”. Papa Francesco continua: “a voi giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione”…“tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi”.

Le pagine dell’Esortazione Apostolica saranno, quindi, motivo di riflessione durante i giorni della novena e ci guideranno a comprendere che Cristo “è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!”. Ci accompagni in questo cammino verso la Festa la nostra Madonna della Montagna, rinnovando in ciascuno la “giovinezza” dell’annuncio evangelico.

Don Mino Ciano Parroco

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER LA FESTA DELLA MADONNA DELLA MONTAGNA

