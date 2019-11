Riceviamo e pubblichiamo

La verità sull’Unico circolo di Taurianova Fdi “Giorgio Almirante”

Dopo i comunicati di oggi riguardanti Fdi a Taurianova, a nome di tale De Leo e fantomatici circoli è giunto il momento di prendere una decisione importante e di parlare con i fatti.

A seguito delle ultime vicende avvenute a Taurianova in Fdi, avevamo deciso di starcene zitti su alcune decisioni in merito al nostro circolo, per il bene del partito, anche in vista delle elezioni regionali e per rispetto dell’onorevole Giorgia Meloni e dell’onorevole Edmondo Cirielli, oggi commissario per la provincia di Reggio Calabria.

Davanti ad una cosa del genere, ad un comunicato insensato dove si affermano cose non vere e destabilizzanti per il partito, a nostro avviso, diventa necessario ed essenziale dire la verità.

In realtà il circolo “Giorgio Almirante” esiste da circa tre anni e mezzo sia come Gioventù Nazionale, sia come Fratelli d’Italia.

Dunque a noi non risulta che a Taurianova esista un circolo locale (per come riportato nel comunicato precedente) denominato ” Bruno Rampelli”.

A Taurianova esiste un solo circolo territoriale ratificato dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria in data 21 novembre 2017, alla presenza dei massimi esponenti di allora nelle persone del portavoce provinciale dott. Nello Scuderi, del consigliere comunale di Reggio Calabria dott. Massimo Ripepi e del dott. Aurelio Timpani.

E’ sbagliato affermare che la nomina di Lazzaro trova approvazione da parte di tutti gli iscritti, questa affermazione da parte di tale De Leo, (che non sappiamo con quale titolo scriva) è falsa e va a sfruttare i nostri tesserati, cosa grave e inaudita.

Da queste falsità è necessario prendere le distanze in quanto destabilizzano politicamente e mentalmente Fratelli d’Italia.

Noi non ci facciamo coinvolgere in inutili giochi al massacro ma andremo avanti a testa alta pensando solo ai bisogni dei cittadini, la cui pazienza sta diminuendo di giorno in giorno, lavorando solo per il bene di Fratelli d’Italia come abbiamo sempre fatto. Questo l’esempio di come la lealtà, la serietà e la competenza sono state premiate.

Rabbia politica, falsità gratuite, grida becere e niente altro.

Questa è l’immagine odierna di Fdi che appare a Taurianova con questi comunicati sconsiderati da parte di tale De Leo, senza rispetto del partito, dei tesserati e dei cittadini.

In merito chiediamo al Commissario provinciale se De Leo è autorizzato a scrivere per nome e conto di Fdi.

Con questa villania politica di chi crede e ostenta di essere nel giusto, non andiamo da nessuna parte!

Al nostro circolo, con Lazzaro, è venuta a mancare la democrazia, la coerenza e la tranquillità politica, anche in virtù del fatto che noi non siamo stati invitati a nessuna riunione, ma noi conoscendo la storia politica di Lazzaro non ci meravigliamo di tutto questo, visto che fino ad ieri si candidava in una coalizione capeggiata dal Pd e che dopo pochi mesi abbandonava per sedere nei banchi della minoranza, dove vota in funzione del suo umore.

Al nuovo commissario e anche nuovo dirigente nell’esecutivo provinciale (praticamente asso pigliatutto), facciamo un in bocca al lupo e suggeriamo di evitare di arrogarsi meriti che non stanno né in cielo né in terra… e nemmeno a mezz’altezza.

Rispettiamo ma non condividiamo assolutamente le decisioni prese nei nostri confronti, ciò nonostante anche se ci sentiamo scippati del nostro lavoro, alle prossime elezioni regionali voteremo ancora Fratelli d’Italia.

Consapevoli di quanto scritto nel nostro comunicato ci assumiamo le nostre responsabilità, e per quanto scritto nel comunicato di oggi a nome di tale De Leo ci riserviamo di farci tutelare nelle sede opportune.

Ecco questi sono fatti! Un piccolo riassunto del circolo territoriale “Giorgio Almirante ”di Taurianova.

Ad oggi, unico circolo di Taurianova.

Un deciso e forte ringraziamento a tutte le persone vere, ai tesserati, ai simpatizzanti e soprattutto a tutte le persone che hanno condiviso con noi questi tre anni e mezzo circa anni di intenso lavoro e grandi sacrifici, ma anche di grandissime soddisfazioni e gioie.

Alcuni dei tesserati e dei simpatizzanti del circolo territoriale “”Giorgio Almirante Taurianova”

Simona Monteleone, Domenica Raso, Marisa Accardo, Giuseppe Gallo, Rosario Christian Ferraccù, Girolamo Ferraro, Filippo Popolizio, Francesco Gangemi, Antonella Gaglianò, Ferdinando Startari, Chiara Luverà, Chiara Monteleone, Giuseppe Trimarchi, Salvatore Nania, Gloria D’Agostino, Giacomo Mandaglio, Giuseppe Luvarà.

Grazie FDI. Grazie Giorgia Meloni.