Taurianova, solidarietà dell’Anpi a Fabio Scionti

Il presidente e i componenti la Sezione ANPI Salvatore “Bibi” Carrozza di Taurianova esprimono all’Ingegner Fabio Scionti, past Sindaco di Taurianova, la propria incondizionata solidarietà davanti al coinvolgimento, strumentalmente infondato, nella cd Operazione Helios, accusato di aver ,forse, segnalato ai vertici AVR una persona bisognosa di un lavoro. Dichiarano i sensi della stima e dell’apprezzamento per l’azione politica svolta durante il suo mandato fermamente convinti che un’accusa poggiante su una circostanza che, ove dimostrata, al più potrebbe avvalorare la sensibilità e l’attenzione dell’ex primo cittadino verso il bisogno di lavoro dei propri concittadini- che resta la chiave più importante per la lotta a tutte le forme di ndrangheta e di malaffare – riteniamo che la possibile intercessione senza alcuna contropartita verso un concittaduno che peraltro in quell’epoca già pare fosse in servizio presso la stessa azienda non possa costituire alcuna idonea ipotesi di reato e confidiamo che la magistratura nel valutare i fatti nella loro interezza escluda fin da subito la possibilità di esercizio dell’azione penale nei confronti di un serio professionista ed di un grande sindaco che aveva lavorato duramente per restituire ai taurianovesi la speranza di rinascere dalle ceneri e dalle macerie della vecchia politica che avevano distrutto l’immagine e la dignità stessa dell’intera città.