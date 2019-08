Dopo quasi un mese dall’ultimo consiglio comunale, stasera (sì, avete capito bene non è uno scherzo, di sera), alle ore 19 ci sarà un nuovo civico consesso che avrà all’ordine del giorno quattro punti da deliberare.

Visto l’orario serale, più favorevole a essere seguito dai cittadini nonché della presenza di tutti i consiglieri che sicuramente saranno tutti presenti (mi riferisco all’opposizione) perché la maggioranza ha sempre bisogno di nove voti per far passare il “rendiconto esercizio” del 2018 posto al terzo punto dell’ordine del giorno.

Sicuramente ancora freschi degli ultimi accadimenti giudiziari che hanno stravolto la maggioranza e tutti i piani che erano state intraprese tra “documenti di fedeltà” per una eventuale ricandidatura di Fabio Scionti alla scadenza del mandato, si è dovuto rimescolare le carte (nel senso metaforico del termine e non di utilizzo politico e politicante), per una diversa strategia amministrativa (?). Aperture ce ne sono state, ma sembra che ci sia l’allergia e che l’arroganza (“è carattere”), prenda sempre il sopravvento. La carenza di umiltà rende le cose più complesse, creando solo nervosismi e mal di pancia che potrebbero, a breve tempo, non avere più metodi “farmacologici” e “ingerenti”, risolutivi.

Sicuramente ci sarà la solita sciarra durante quei 60 minuti dei preliminari, “e tu sai la cagion della sciarra e la fine”, scriveva il Vate. Poi le solite approvazioni dei verbali precedenti, e di colpo il sindaco (“programmatore”), comunica al terzo punto, passando per il quarto con il “rendiconto finanziario” per poi finire con l’interpellanza dei consiglieri di minoranza (ex maggioranza, Stella Morabito e (openarms) Filippo Lazzaro per degli atti giudiziari ancora non ricevuti da parte del sindaco, nonostante la loro richiesta. Ed è qui che “Vino ianco, vino rosso, e fernitela e ve sciarrà”.

Quindi, alle ore 19 presso l’aula del consiglio comunale si inizia. Ingresso gratuito.

(GiLar)

Ps. Visto che nella pagina social del Comune di Taurianova non c’è una benchè minima traccia di tale appuntamento istituzionale, ci siamo (indegnamente) sostituiti alla (grande e prolifica) comunicazione (da staff) per rendere partecipe la cittadinanza taurianovese.