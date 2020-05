Ci ritroviamo come sempre a segnalare anomalie perpetrate da chi non ha rispetto per i luoghi in cui vive, deturpando angoli di città con dei rifiuti. È un problema di una gravità inaudita che non trova giustificazione alcuna, nemmeno nelle più alte sfere del pensiero.

Arrivano decine di segnalazioni per questi rifiuti abbandonati da emeriti “Lordazzi” nonché porci nel Dna (con il rispetto per i veri porci che sono più puliti di quest’ultimi). L’ultima sollecitazione è quella arrivata in questo istante e riguarda dei rifiuti abbandonato nella Via dei Giardini, a pochi passi dalla Villa Comunale. Ci scrivono che hanno fatto diverse sollecitazioni, ma che sembrano state inascoltate, “poco o niente”. Ci informano pure che qualche settimana fa sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per spegnere un incendio causato da questo pseudo porci, i quali non solo sporcano, ma bruciano pure creando danni sia all’ambiente che alla salute dei cittadini.

Noi chiediamo ai sempre efficienti e presenti organi comunali di far intervenire gli operai dell’Avr a rimuovere quel cumulo di rifiuti. E chiediamo scusa noi per questi squallidi personaggi, degni del peggiore disprezzo in quanti di umanità e di educazione hanno meno delle bestie più selvagge e feroci, Ma speranzosi che, a breve saranno scoperti e puniti severamente.

(GiLar)