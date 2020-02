La Protezione Civile, su indicazione della Direzione Aziendale, in collaborazione con Regione Calabria, sta ultimando l’allestimento della Tenda Triage nello spazio antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, come preannunciato nel corso della prima riunione dell’ Unità di Crisi ospedaliera e nell’ambito delle numerose iniziative intraprese per controllare l’emergenza COVID-19.

La tenda, che sarà attivata solamente nei prossimi giorni, servirà ad effettuare Triage Anamnestico nei confronti di eventuali cittadini che, nonostante le indicazioni fornite da ASP Cosenza – e di seguito richiamate – dovessero recarsi autonomamente in ospedale.

In altre parole, presso la tenda alcuni operatori sanitari potranno raccogliere informazioni riguardanti lo stato di salute e l’eventuale contatto con soggetti positivi per infezione da Coronavirus, allo scopo di evitare accesso diretto al Pronto Soccorso, destinato a gestire situazioni cliniche di urgenza-emergenza, e, ove opportuna, la presa in carico diretta da parte degli specialisti del reparto di Malattie Infettive.

Si coglie l’occasione per ricordare che il comportamento corretto in caso di sospetto contagio, anche in presenza di sintomi simili a quelli dell’influenza, prevede di rimanere al proprio domicilio e di contattare il Medico di Famiglia, evitando l’accesso diretto in ospedale.

Per informazioni e chiarimenti ulteriori è possibile contattare:

Ministero della Salute: tel 1500

Regione Calabria: tel 800767676