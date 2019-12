I Carabinieri di Bovalino hanno denunciato un 20enne, riconosciuto responsabile di una tentata estorsione e di sostituzione di persona a mezzo social network, ai danni di una 30enne del posto.

I militari, a seguito di attività investigativa, hanno infatti accertato che il ragazzo, fingendo di essere un appartenente alle forze dell’ordine e promettendo denaro, ha iniziato a pretendere l’invio di foto a sfondo sessuale da una giovane ragazza che subito si è rivolta ai Carabinieri.

Le richieste rivolte alla giovane vittima venivano formulate attraverso l’applicazione Facebook, quasi con cadenza giornaliera, e accompagnate da reiterate minacce e molestie, al punto da causare alla malcapitata un grave stato di ansia e paura, tale da indurla a temere per la propria incolumità.

I militari della Stazione di Bovalino in breve tempo sono riusciti ad identificare la persona che si celava dietro al profilo utilizzato per compiere il reato di tentata estorsione e, con l’incrocio dei dati forniti dal denunciate con quelli informatici, riusciva ad identificare l’autore del reato e a segnalare i fatti alla Procura della Repubblica.