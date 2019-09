Una scossa di terremoto si è verificata pochi nel cosentino ed è stata nitidamente avvertita nell’area urbana di Cosenza, in buona parte della provincia (sopratutto nel Savuto) e in molte zone del Tirreno da Amantea fino a Paola. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4 della scala Richter e l’epicentro è stato localizzato tra i Comuni di Cerisano, Falconara Albanese e Mendicino.

I sismologi dell’INGV hanno registrato il sisma ad una profondità di 34 Km. Al momento non si segnalano danni a cose o persone anche se in molti, subito dopo la scossa, sono scesi in strada per la paura.