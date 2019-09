Un giovane di 24 anni, Domenico Spinella, nativo di Melito Porto Salvo ma residente a Condofuri, è morto ieri sera in seguito di un terribile incidente stradale che si è verificato poco dopo le 19.30 alle porte proprio di Condofuri, sulla Strada Statale 106, a pochi chilometri da Reggio Calabria. Un impatto violentissimo che ha visto coinvolte due auto una delle quali, una Daewoo Matiz di colore bianca con a bordo solo il conducente, si è ribaltata. A bordo dell’altra vettura, una Fiat Panda, c’erano invece due ragazzi. Uno di loro, Domenico Spinella, è stato estratto ancora vivo dalle lamiere dai Vigili del Fuoco arrivati da Melito Porto Salvo, ma con ferite gravissime. Il 24enne purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre le altre due persone ferite si trovano ricoverate a Reggio Calabria in gravi condizioni, anche se non sarebbero in pericolo di vita. La statale è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli con notevoli ripercussioni sul traffico rimasto paralizzato per diverse ore. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e gli operatori dell’Anas.