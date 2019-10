Il Sindaco del Comune di Melicucco ha inviato, una nota il 30 settembre 2019, al Presidente della Regione Calabria ed agli uffici competenti al fine di sollecitare il riavvio della procedura de qua nel minor tempo possibile. Facendo seguito anche alla comunicazione pubblicata sul sito della Regione Calabria giorno 09 agosto u.s., con la quale si informavano tutti gli enti interessati della variazione di bilancio finalizzata alla prosecuzione per ulteriori 12 mesi dei tirocini a favore dei soggetti precedentemente inseriti nel bacino della mobilità in deroga, ovvero alla nota acquisita via pec giorno 06 settembre che, a seguito di richiesta di ulteriori specificazioni inerenti le modalità di prosecuzione del progetto, informava questo Ente che a conclusione dei tirocini dovranno essere seguite le procedure del nuovo avviso pubblico che verrà emanato dalla Regione Calabria.

Precisando inoltre che questo Ente ha già provveduto a deliberare con atto di Giunta Comunale n. 59 del 11.06.2019 – giusta istanza indirizzata alla Regione Calabria ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di voler prorogare la progettazione medesima; Considerato che la scadenza delle attività di tirocinio, l’importante livello di formazione ottenuto dai tirocinanti nei diversi ambiti e che, se interrotto, sarebbe causa di disagio professionale e di sostenimento economico per gli stessi partecipanti, determinando oramai per questo Comune, un forte deficit alle attività cui dette risorse sono assegnate, specie in supporto a servizi e ripartizioni già organicamente sofferenti.

IL SINDACO

Salvatore Valerioti