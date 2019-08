Di Luigi Mamone

Eroe per caso? Forse no. Solo la normalità di chi, a contatto con il mare, placido o burrascoso che possa essere, ci vive tutto l’anno. E’il caso di Rocco Alviano, giovane ristoratore alla Tonnara di Palmi che con il mare ha un feeling che i bagnanti estivi certamente mai potranno avere. Sa capirne gli umori, il rantolo delle onde e il sibilo del vento. Sa come affrontarlo ben sapendo che la grande tazza salata possa essere culla o diventare tomba. E così grazie al suo istinto ha salvato lavita di una bagnante travolta, più che dalla violenza delle onde, dalla propria inesperienza e dall’incapacità di far fronte ad una situazione imprevista di marosi forti: onde divenute alte e capaci di spingerti verso riva e allo stesso tempo di risucchiarti dentro.

Non ci ha pensato due volte Rocco Alviano a buttarsi in acqua quando ha compreso che con quei marosi lunghi e violenti priebitivi per fare il bagno potesse verificarsi un dramma o una tragedia in quella breve lingua di spiaggia – poco distante dal suo ristorante, e che un tempo – quando l’oggi raso al suolo Miami – negli anni 70-80 – era lido alla moda – e quella piccola spiaggia era il luogo preferito dalla bella gioventù di quel tempo quando i giovani nella veranda ascoltavano al Juke box Battiato, Mia Martini e Patty Pravo. Non ci ha pensato due volte e si è buttato in acqua raggiungendo in breve fra onde divenute pericolose una bagnante in difficoltà. Qualcuno ha poi ripreso la scena del salvataggio e l’ha postata sui social quando a Rocco Alviano si erano aggiunti altri volontari. Ma il merito è solo suo d’aver compreso che non vi fosse tempo da perdere in indugi. Finito il salvataggio, tutto è ritornato alla normalità. Una pacca sulla spalla. Un grazie per lo scampato pericolo e poi di nuovo nel ristorante del padre, simpaticissimo e straordinariamente somigliante all’attore Rocco Papaleo, a preparare pientanze e servire ai tavoli. Eroe per caso. No. Gente dimare. Gente normale, che vive il mare tutto l’anno.