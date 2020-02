Blitz anti ‘ndrangheta all’alba. Dalle prime luci dell’alba è in corso una importante operazione della polizia per l’esecuzione di 45 misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Catanzaro (I NOMI), su richiesta della Procura Distrettualle Antimafia, nei confronti di altrettanti presunti appartenenti ad un’associazione armata, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacente, egemone nei comuni della Valle dell’Esaro.

L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, farebbe capo a soggetti che gravitano nel contesto della ‘ndrangheta cosentina. Sono emersi, in particolare, i rapporti con i clan del Reggino per garantire i costanti rifornimenti di droga.

Delle 45 misure cautelari emesse dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia guidata da Nicola Gratteri, nell’ambito dell’operazione antidroga Valle dell’Esaro, venti sono ordini di carcerazione, dodici invece sono provvedimenti di arresti domiciliari.

Sono finiti in carcere

Armando Antonucci, 32 anni di Tarsia

Sergio Cassiano, 46 anni di Terranova da Sibari

Francesco Ciliberti, 36 anni di San Lorenzo del Vallo

Cristian Ferraro, 39 anni di Spezzano Albanese

Michele Fusaro, 31 anni di Spezzano Albanese

Fabio Giannelli, 32 anni di Roggiano Gravina

Antonio Giannetta, 55 anni di Oppido Mamertina

Luigi Gioiello, 35 anni di San Marco Argentano

Roberto Iantorno, 31 anni di Spezzano Albanese

Mauro Marsico, 45 anni di Roggiano Gravina

Attilio Martorelli, 48 anni di Roggiano Gravina

Massimo Orsini, 35 anni di Roggiano Gravina

Mario Palermo, 32 anni di Roggiano Gravina

Marco Patitucci, 34 anni di Roggiano Gravina

Antonio Presta, 57 anni di Roggiano Gravina

Giuseppe Presta, 33 anni di Roggiano Gravina

Roberto Presta, 43 anni di Roggiano Gravina

Giovanni Sangineto, 54 anni di Castrovillari

Costantino Scorza, 66 anni di San Lorenzo del Vallo

Mario Sollazzo, 34 anni di Roggiano Gravina.

Soggetti ai domiciliari

Lorenzo Arciuolo, 39 anni di Roggiano Gravina

Alessandro Avenoso, 40 anni di Tarsia

Domenico Cesare Cardamone, 59 anni di Rossano

Rocco D’Agostino, 29 anni di Roggiano Gravina

Damiano Diodati, 33 anni di Terranova da Sibari

Gianpaolo Ferraro, 40 anni di Acri

Roberto Eugenio Gallo, 54 anni di San Marco Argentano

Giovanni Garofalo, 34 anni di Paola

Remo Graziadio, 29 anni di Roggiano Gravina

Erik Grillo, 26 anni di Lungro

Francesco Iantorno, 42 anni di Spezzano Albanese

Francesco Iantorno, 36 anni di Spezzano Albanese

Oltre alle misure cautelari anche dei sequestri preventivi di alcuni beni tra cui due imprese individuali, 32 immobili e tre autovetture, per un valore complessivo di circa due milioni di euro.