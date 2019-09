Francesco Sabatino, vice sovrintendente alla Digos spesso impegnato nei servizi d’ordine agli eventi sportivi, alle manifestazioni e alle sedute di Consiglio comunale, è stato trovato privo di vita all’interno della sua auto, lungo la strada statale 182. La tragedia, che ha sconvolto la comunità di Soriano proprio nei giorni in cui si svolgevano i festeggiamenti in onore di San Domenico, sarebbe avvenuta intorno alle 23 di ieri sera. L’uomo, sposato con due figli, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo in bocca con la sua pistola di ordinanza. In corso le indagini per far luce sull’estremo gesto che avrebbe portato l’esponente delle forze dell’ordine a togliersi la vita, sarebbe stata trovata una lettera nella sua auto il cui contenuto è al vaglio degli inquirenti.