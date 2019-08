Un treno regionale stava transitando, ma sui binari era presente un tronco di legno che, sbalzato dal convoglio, ha colpito il bancario in pensione, Ugo Carabetta, di 74 anni, che si trovava nel suo podere situato al confine con la linea ferrata. Proprio quel tronco, per un crudele scherzo del destino, lo ha colpito recidendo l’arteria femorale. Il fatto è avvenuto giovedì scorso a Brancaleone. Carabetta è stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato subito all’ospedale di Locri e poi ricoverato in terapia intensiva. Ma le sue condizioni erano già molto gravi e ieri è deceduto. Sul luogo dove è avvenuta la tragica fatalità si sono recati i carabinieri e la Polfer, che hanno fatto immediatamente rimuovere il tronco di legno, che nell’impatto con il treno proveniente da Reggio Calabria che andava in direzione di Taranto, è rimasto incastrato sotto le rotaie. L’uomo lascia la moglie e due figli.