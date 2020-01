E’ giunta alla scrivente associazione notizia telefonica di un incidente mortale verificatosi intorno alle ore 18 di oggi sulla Ss 106 all’altezza del chilometro 42 +00 del Comune di Bova Marina direzione Reggio, a circa 500 metri dal bivio per Bova Marina. Imprecisate le cause, sembrerebbe, dalle notizie giunte, che un uomo si accingeva ad attraversare a piedi la strada quando un’autovettura che marciava, per quanto si è saputo a velocità regolare, alla cui guida si trovava una donna è stato investito. Nel tratto in questione sembrerebbe che l’illuminazione pubblica non funzioni come dovrebbe.

La donna é subito scesa dalla macchina per chiedere aiuto ed è stato prontamente chiamato il servizio sanitario del 118 che giunto subito sul posto il personale medico non ha potuto fare altro che accertare il decesso. Anche la donna visibilmente in stato di shock è stata soccorsa dagli stessi sanitari del 118.

Vincenzo CREA

Referente unico dell’ANCADIC

e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”