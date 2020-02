Per la città di Briatico è un giorno triste per la tragica scomparsa di Andrea Mantegna. Il giovane di 34 anni, originario di San Costantino di Briatico, è morto in un incidente stradale in provincia di Alessandria (Piemonte). Lavorava all’ufficio postale di Cartosio e, nel tempo libero, aiutava la moglie nella gestione di un negozio sito a Ovada. Mercoledì il giovane viaggiava a bordo di una Toyota quando, per cause in corso d’accertamento, l’auto è finita fuori strada mentre percorreva la provinciale 208 tra Morbello e Cimaferle. Finito tra gli alberi, il mezzo avrebbe preso immediatamente fuoco non lasciando scampo al 34enne che sarebbe così morto carbonizzato

Sul posto, oltre ambulanza ed elisoccorso, erano giunti tempestivamente vigili del fuoco e carabinieri. Ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Lascia anche due bambini piccoli.