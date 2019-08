Ancora un grave incidente nelle strade calabresi, nella notte sulla strada statale 616 silana all’altezza del comune di Colosimi, nel Cosentino, c’è stato un forte impatto che ha coinvolto dei veicolo. Nel terribile impatto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ad avere la peggio un giovane che ha perso la vita. Si tratta di Giuseppe Chinelli, 30 anni, di Soveria Mannelli. Nel sinistro sono rimaste ferite altre quattro persone. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118.

Altro incidente all’alba. In questo caso a restare ucciso un ventenne, che ha perso la vita nell’area dello svincolo autostradale di Montalto. Marco Calderaro, calciatore dilettante in forza allo Scalea, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail. Il ragazzo questa sera era atteso a Sant’Agata d’Esaro per firmare con la locale squadra di calcio per la prossima stagione.

Il ragazzo aveva appuntamento per firmare col Real S. Agata in Promozione, perché aveva già dato la sua parola, ma il tragico destino lo ha impedito, per questo la società del presidente Stefano Quintieri si associa al dolore dei familiari e di quanti lo conoscevano in ambito calcistico perché era una giovane promessa.