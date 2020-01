Martedì pomeriggio, i Carabinieri della sezione radiomobile di Locri, hanno arrestato Multari Cosimo, 35 enne di Bovalino, con precedenti di Polizia, accusato di detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari dell’Arma, nel corso dei diuturni controlli del territorio, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato e controllato il 35enne a bordo della sua Fiat Panda. L’uomo, che sin da subito si è mostrato agitato ed insofferente al controllo, ha destato nei militari il sospetto che potesse avere qualcosa da nascondere. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare, all’interno del bagagliaio della sua auto i Carabinieri gli hanno trovato 4 involucri in plastica con all’interno oltre 2 Kg di marijuana.

Dichiarato in stato di arresto, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro per essere poi trasmessa al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.