Tragedia sfiorata questa mattina alla Tonnara di Palmi. Una ragazza, infatti, a causa della forza impetuosa del mare, stava per annegare ma, grazie al provvidenziale intervento di salvataggio del bagnino della struttura in cui si è verificato il fatto, Lido Ulivarella, Aleksander Ndreaca, cui si è unita la collaborazione di un secondo bagnino di un lido vicino e dei tanti bagnanti presenti sul posto, la giovane è stata tratta in salvo e riportata sulla riva. Tanto spavento ma fortunatamente un epilogo positivo per la vicenda. GUARDA IL VIDEO

https://www.facebook.com/HotelUlivarella/videos/2287882608130288/