Trovato vicino al ponte di Calatrava a Cosenza il corpo senza vita di Dino Mazzei. L’uomo era scomparso da venerdì e secondo quanto riferito dagli investigatori il Mazzei sarebbe stato investito da un’auto che dopo averlo travolto si è allontanata velocemente.

L’ultima volta sarebbe stato visto nella zona commerciale di Zumpano venerdì sera intorno alle 18,30. Da quello che si evince sembra che il Mazzei abbia deciso di tornare a piedi verso Cosenza percorrendo una zona di sera non illuminata. Il corpo ritrovato ha una profonda ferita alla gamba sinistra.

In ogni caso sarà il medico legale a stabilire le cause della morte.