Tutela ambiente, “Monteleone-Pascoli” promossa a pieni voti I bambini dell'Istituto Comprensivo di Taurianova protagonisti del progetto "Io ci tengo" incentrato sullo sviluppo sostenibile

L’educazione ambientale è un progetto di grande importanza per preparare le nuove generazioni alla cura del Pianeta. Ai bambini di oggi passiamo il compito di mantenere gli equilibri della natura, quale beneficio di tutti. L’urgenza di insegnare a rispettare la natura è dovuta al mantenimento delle risorse e alla speranza che i bambini possano un giorno fare proprie le regole di salvaguardia dell’ambiente.

Quali progetti ambientali e quali esempi possiamo seguire? Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, le classi verticali terza, quarta e quinta della sezione A primaria dell’Istituto Comprensivo Monteleone-Pascoli, coordinate dalle insegnanti Cosentino, Barresi e Ielo, adottando lo Slogan “IO CI TENGO” hanno seguito un laboratorio di educazione ambientale, nato con lo scopo di sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla diffusione delle buone prassi della cultura e del rispetto dell’ambiente. La scuola è molto sensibile su questo fronte, ma tocca alle famiglie dare l’insegnamento con l’esempio, e questo laboratorio di educazione ambientale è stato la dimostrazione di una scuola aperta al mondo, alla diffusione delle informazioni e alla progettazione di percorsi per “un futuro sostenibile”. Essa vanta un impegno ambientalista non come forma di vacuo propagandismo, ma come concreto agire a favore del concetto di “sviluppo sostenibile”.

Ridurre il consumo, riutilizzare, riciclare, raccogliere e raccontare. È da queste cinque R che è nata l’idea delle attività. L’attenzione è caduta sui temi del “riciclaggio” della plastica, e sulla contaminazione delle acque del mare e delle pericolose conseguenze sulla fauna marina. Questo tema, più di ogni altro contenuto rigidamente e astrattamente ecologista, è stato facile da comunicare, recepire e mettere in pratica, rappresentando il metodo migliore per far comprendere sia agli alunni che alle famiglie e alle autorità comunali quanto sia doveroso e facile contribuire al benessere del pianeta. Fornire competenze di scienza ecologica su base empirica e ludica e stimolare il senso di responsabilità ambientale, ragionando in modo critico sulle semplici azioni che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-mondo, questo è stato il nucleo principale da cui si è partiti.

Gli alunni sono giunti alla conoscenza dei principi di inquinamento e riciclaggio con pratiche di sperimentazione, esperienza diretta, osservazione e consapevolezza di poter agire concretamente a favore della conservazione del patrimonio ambientale, dandone prova con quotidiani atti pratici. In classe le insegnanti sono state impegnate in opera di divulgazione, corretta e adatta all’età dei loro discenti, nella convinzione che l’informazione è l’arma migliore contro l’alibi della negligenza; ma sono state soprattutto impegnate a proporre iniziative concrete, per motivare gli alunni alle prassi di conservazione ambientale (risparmio dell’acqua, rispetto del mare dell’energia elettrica, rispetto dei parchi, dei boschi, dei luoghi pubblici, raccolta differenziata).

Il Laboratorio si è concluso il 30 maggio con la partecipazione dell’ingegnere ambientalista, dott.ssa Maria Sorrenti, presidente Legambiente Circolo Cittanova, la quale ha condotto una magistrale lezione sul tema, durante la quale gli alunni sono stati coinvolti entusiasticamente, soddisfacendo, con domande pertinenti, la loro voglia di conoscere. Ha introdotto la dirigente prof. Maria Aurora Placanica che a nome di tutti i presenti ha ringraziato il sindaco, ing. Fabio Scionti, ed il vicesindaco, assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Raffaella Ferraro, che, presenti alla manifestazione, hanno espresso le loro congratulazioni per l’efficace iniziativa.