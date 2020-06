Si tratta di Francesco Elia, l’uomo rimasto ucciso, gioà noto alle forze dell’ordine, il padre, Alfredo Elia fu ucciso in un agguato nel 1989. L’agguato è avvenuto in località Lauropoli di Cassano allo Jonio, con un kalashnikov. Dai primi accertamenti, erano appena scesi dalla loro auto per andare a lavorare in un terreno che si trova all’interno di una azienda agricola di proprietà della vittima, di colpo sono stati avvicinati da uno o più sicari che hanno fatto fuoco. Elia, 40 anni, sarebbe morto sul colpo.

Nell’agguato è rimasto ferito un giovane romeno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto i carabinieri di Corigliano Calabro e il magistrato della procura di Castrovillari, Simona Draetta.