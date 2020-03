Ugl Cosenza, “Dopo la pandemia il nostro territorio, se sopravviverà al virus, presto morirà di disperazione o, ancor peggio, di fame”

È davvero un momento tragico quello che stiamo vivendo e quindi un pensiero ed una preghiera va a chi ha contratto questo terribile virus e lotta tra la vita e la morte. A chi lavora in trincea: medici, infermieri, Oss, forze dell’ordine, militari, protezione civile, ecc. ecc. La più grande preoccupazione riguarda i molti imprenditori italiani e le nostre aziende calabresi per la mancanza di liquidita’ e, probabilmente, mancanza di erogazione degli stipendi, con il conseguente rischio di fallimenti, chiusure e licenziamenti a catena. Per di più gli enti non pagano le ditte appaltatrici e queste ultime non pagheranno i lavoratori. Penso per esempio a Calabra Maceri, Ecologia Oggi, Marchese Servizi, ecc. ecc.

Mi ponevo però una domanda: Ma il Governo sta immaginando misure di sostegno per le tante persone che non hanno lavoro (disoccupati) e tantissimi persone (uomini e donne) che lavoravano in nero (i moralisti facessero bene a tacere, soprattutto se hanno uno stipendio su cui contare) e che oggi sono costretti a casa per via della pandemia?

Spero vivamente di sì. Diversamente, il nostro territorio, se sopravviverà al virus, presto morirà di disperazione o, ancor peggio, di fame.