Ci sarebbe un terzo caso sospetto di coronavirus a Reggio Calabria. Questa volta si tratta di una donna di 67 anni rientrata in treno da Torino e che nella serata di ieri ha mostrato dei sintomi influenzali con febbre alta.

Mentre gli altri due per non creare allarmismi è bene ricordarlo hanno dato esiti negativi al virus che sta tenendo alta la tensione nel Nord Italia, in quanto si trattava solo di semplici stati influenzali.

Oggi si attendono i risultati e come sempre è solo una questione precauzionale.