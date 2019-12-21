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Calabria
 

Un arresto per droga nel cosentino Trovato con 150 gr di cocaina

Un arresto per droga nel cosentino Trovato con 150 gr di cocaina
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IL 20 DICEMBRE 2019, INTORNO ALLE ORE 15.00, IN FIRMO (CS), I CARABINIERI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI MIRTO CROSIA (CS), NEL CORSO DI MIRATO SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI, TRAEVANO IN ARRESTO UN CITTADINO DI NAZIONALITÀ ESTERA S.E., DOMICILIATO A ROSSANO (CS).
PREDETTO VENIVA CONTROLLATO A BORDO DI UN’AUTOVETTURA FIAT PUNTO E, A SEGUITO DI PERQUISIZIONE PERSONALE E VEICOLARE, VENIVA TROVATO IN POSSESSO DI NR. 1 INVOLUCRO DI PLASTICA ABILMENTE OCCULTATO, CONTENENTE GR. 150 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO COCAINA.
LO STUPEFACENTE, SOTTOPOSTO A SEQUESTRO, IMMESSO SUL MERCATO AVFREBBE FRUTTATO OLTRE 40.000 EURO.
L’ARRESTATO VENIVA TRADOTTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI, A DISPOSIZIONE DELLA COMPETENTE A.G.

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