IL 20 DICEMBRE 2019, INTORNO ALLE ORE 15.00, IN FIRMO (CS), I CARABINIERI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI MIRTO CROSIA (CS), NEL CORSO DI MIRATO SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI, TRAEVANO IN ARRESTO UN CITTADINO DI NAZIONALITÀ ESTERA S.E., DOMICILIATO A ROSSANO (CS).

PREDETTO VENIVA CONTROLLATO A BORDO DI UN’AUTOVETTURA FIAT PUNTO E, A SEGUITO DI PERQUISIZIONE PERSONALE E VEICOLARE, VENIVA TROVATO IN POSSESSO DI NR. 1 INVOLUCRO DI PLASTICA ABILMENTE OCCULTATO, CONTENENTE GR. 150 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO COCAINA.

LO STUPEFACENTE, SOTTOPOSTO A SEQUESTRO, IMMESSO SUL MERCATO AVFREBBE FRUTTATO OLTRE 40.000 EURO.

L’ARRESTATO VENIVA TRADOTTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI, A DISPOSIZIONE DELLA COMPETENTE A.G.