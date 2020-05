Un blitz in piena notte, una modifica approvata in pochi minuti, che però permette ai “consiglieri a tempo”, di mantenere l’odioso privilegio del vitalizio.

É avvenuto due giorni fa in Consiglio regionale, al termine di una seduta in cui si era discusso di tanto altro.

Le opposizioni non hanno aperto bocca, anzi, come spesso avviene in questi casi, hanno taciuto su tutta la linea.

In pratica, con la modifica di ieri, un consigliere decaduto, o sospeso dalla carica, potrà continuare a godersi il vitalizio.

E mentre i calabresi stringono la cinghia e provano a ripartire nel post lockdown, i consiglieri calabresi si inventano il “trucchetto” per garantirsi un futuro tranquillo.

La cassaintegrazione in deroga tarda ad arrivare, ma loro, in pochi minuti, si assicurano un buon emolumento per il futuro.

L’ennesima “perla” di un Consiglio regionale imbarazzante.

Noi attivisti di Meetup proviamo imbarazzo e vergogna e questa modifica per noi rappresenta una vera e propria vigliaccheria istituzionale e temiamo che non sarà l’ultima di questa legislatura.

La casta che siede sugli scranni della regione Calabria si dimentica della gente interessandosi solo a conservare il proprio status quo, fatto di privilegi.

Forse i calabresi si sono già pentiti di aver eletto questa gente?

Forse adesso i dubbi trovano ragione e la certezza che questa classe dirigente non sarà in grado di risolvere le innumerevoli problematiche (che attanagliano da decenni la nostra regione) si sta funestamente concretizzando.

É proprio vero, Jole Santelli verrà ricordata da tutti, si, come peggior Presidente della Regione Calabria.

Gli attivisti di:

Meetup Reggio 5 Stelle

Meetup Magna Grecia 5 Stelle

Meetup Istmo 5 Stelle – Girifalco

Meetup Catanzaro

Meetup Squillace

Attivisti in Movimento Borgia

Meetup Vibonesi in Movimento

Meetup 5 Stelle Pizzo

Meetup Palmi