Il furgone aveva preso fuoco mentre era per strada. L’autista dello stesso, D. C., una volta resosi conto dell’accaduto, aveva cambiato strada per cercare di recarsi in un luogo isolato, così da evitare danni per la probabile esplosione delle bombole trasportate. Arrivato all’altezza del ristorante Tonnina’s, non riuscendo a proseguire verso il fiume per l’interruzione della strada, si trovava costretto a fermarsi. Una volta arrestato il veicolo provvedeva ad allontanare le persone nei dintorni, aiutato da una volontaria dei vigili del fuoco che si trovava casualmente lì.

I residui della deflagrazione hanno oltrepassato i binari della vicina stazione ferroviaria, la dirompenza dell’esplosione ha fatto tremare le mura delle abitazioni della zona, infrangendo anche alcune vetrate. Tanta paura, inoltre, per una scuola di danza in zona, durante la lezione di alcune ragazzine.

Vigili del fuoco, carabinieri e 118 sul posto. Questi ultimi hanno trasportato il ferito in ospedale. Soccorsi allertati anche dall’intervento di un’agente della Cosmopol presente al momento dell’esplosione.