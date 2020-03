La carcassa di un lupo è stata rinvenuta appesa ad un cartello stradale nel Vibonese, la macabra scoperta avvenuta questa mattina lungo l’ex strada statale 182 di Monte Cucco che collega Simbario a Torre Ruggiero.

Il lupo non presentava ferite evidenti ma è stato trovato da alcuni passanti appeso al segnale stradale per una zampa. A lanciare l’allarme Vincenzo Chiefari che ha provveduto ad allertare i carabinieri forestali che si sono prontamente portati sul posto. I militari della competente Stazione di Cardinale hanno così prelevato la carcassa per sottoporla agli accertamenti del caso nel tentativo di risalire ai responsabili dell’atroce gesto.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili in un territorio, quello delle Serre calabre, nel quale è che da tempo documentata la presenza di lupi che non di rado predano animali d’allevamento. Risale a pochi giorni, nella zona del lago della Lacina, il ritrovamento di un’altra carcassa di lupo ucciso a colpi di fucile.

Nel gennaio scorso un altro esemplare era stato trovato appeso ad un cartello a Marcellinara, nel Catanzarese.