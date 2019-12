La sostenibilità dell’ambiente, la qualità dell’aria e il rispetto per il territorio passano da una corretta educazione.

Questo il messaggio che alunni e docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Monteleone – Pascoli” di Taurianova, diretto dalla prof.ssa Maria Concetta Muscolino, vogliono trasmettere, con un invito a riflettere su come consumo e spreco possono non essere parole associate, soprattutto, alle feste natalizie e di fine anno, generalmente legate all’uso smodato di quell’ oggettistica industriale che pensa più al consumo, allo spreco ed al materialismo.

Le buone abitudini legate al risparmio, al riciclo e alla raccolta differenziata non devono essere mai dimenticate, in un’ottica che riutilizzare gli oggetti è una forma di civiltà: raccolta differenziata, riuso, sono tutte priorità indispensabili per salvare la nostra vita e quella delle future generazioni.

La scuola primaria Monteleone, peraltro, non è nuova alla progettualità del rispetto dell’ambiente e della salute e, anche in questa occasione, fa un buon uso delle competenze e della sensibilità dei suoi utenti sull’importanza del riciclo come forma artistica e creativa.

La cosa più importante, nell’intraprendere questa iniziativa, è la consapevolezza che tutto può diventare un passatempo piacevole, un hobby, un modo per mettersi in gioco. In tempi di crisi economica, la creatività ed il saper fare diventano doni ancora più preziosi poiché consentono il recupero di oggetti che probabilmente fino a qualche tempo prima avremmo destinato alla pattumiera, una volta stabilito l’esaurimento del loro utilizzo.

La scuola, fin dagli ultimi giorni di novembre, si è trasformata in un grande laboratorio in cui adulti e bambini si sono cimentati nella ricognizione attenta di ciò che poteva diventare un’ opera d’arte , e così e stato: una fucina di idee, di uno smontare e rimontare tutto ciò che era stato accantonato, come materiale di rifiuto ingombrante ed inutile. Anche da casa è arrivato materiale in plastica, cartone, e tutto ciò che si è rivelato, effettivamente, di grande utilità.

Un Natale all’insegna del riciclo che vuol ricordare ancora una volta l’importanza del riuso e, soprattutto, evidenziare che riciclare non vuol dire solamente separare il cartone del latte dai rifiuti umidi o il vetro dalla carta; riciclare è anche divertirsi con creatività e risparmiare facendo del bene all’ambiente anche a Natale, appunto.

ll concetto che si è voluto trasmettere è che ciò che non serve più può essere riutilizzato e valorizzato: una bottiglia di plastica si può trasformare in un alberello, rotoli di cartone in una ghirlanda, una stella, un fiore…un modo nuovo, ottimistico e propositivo di vivere l’ecologia e di costruire il “cambiamento” valorizzando i materiali di scarto, i prodotti non perfetti e gli oggetti senza valore, per accedere all’idea di nuove possibilità di comunicazione e di creatività, in una logica di rispetto dell’oggetto, dell’ambiente e dell’uomo.

Gli androni , i corridoi, le classi della scuola Primaria Monteleone sono diventati un Museo dell’Arte Contemporanea del Riciclo ed i giovani artisti sono orgogliosi del risultato.