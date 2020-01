DI SIGFRIDO PARRELO

RETE: 3’st Manfrè.

LICATA (4-3-3): Ingrassia, Daniello, Porcaro, Maltese, Dama, Ceesay (1’st Mazzamuto), Civilleri (41′ Cassaro), Doda, Manfrè (25’st Sangiorgio), Cannavò, Convitto (43’st Adeyemo). A disposizione: Serenari, Como, Greco, Enea. Allenatore: Giovanni Campanella.

U.S. PALMESE 1912 (3-5-2): Cannizzaro, Occhiuto (20’pt Germanò), Carrozza, Carbone, Misale, Battista, Bonadio, Villa (16’st Scopelliti), Tiboni, Condemi, Verdirosi. A disposizione: Barbieri, Carlo, Romagnino, Tassi, Santamaria, Maesano, Giorgió. Allenatore: Natale Iannì.

NOTE: Ammoniti: Convitto (L), Mazzamuto (L), Scopelliti (P), Battista (P), Misale (p), Carrozza (P). Calci d’angolo: 9-2 per la Palmese.

ARBITRO: Silvio Torreggiani della Sezione A.I.A. di Civitavecchia.

ASSISTENTI: Giuseppe Daghetta della Sezione A.I.A. di Lecco e Tommaso Ercolani della Sezione A.I.A. di Milano.

PALMI (RC) – Niente da fare per la Palmese che ritorna dalla Sicilia con una nuova e pesante sconfitta nonostante i neroverdi di mister Natale Iannì hanno gettato in campo anima e cuore, combattendo su ogni pallone per tutto l’arco della gara.

QUESTI I RISULTATI, 21^ GIORNATA:

Castrovillari – ACR Messina 1-1

Cittanovese – Corigliano 0-0

Licata – U.S. Palmese 1-0

Marina di Ragusa – Palermo 0-1

Marsala – Savoia 0-2

FC Messina – Biancavilla 3-0

Roccella – Nola 1-2

San Tommaso – Giugliano 0-0

Troina – Acireale 2-1

LA CLASSIFICA: Palermo punti 51, Savoia 46, FC Messina 39, Troina 37, Giugliano 36, Licata 35, Acireale 33 (-4 punti di penalizzazione), Biancavilla 32, Cittanovese 32, Acr Messina 30, Nola 27, Castrovillari 22, Marina di Ragusa 20, Marsala Calcio 19, Corigliano Calabro 19, Roccella 18, San Tommaso 14, U.S. Palmese 11.