Si è rischiata la tragedia con il morto quella accaduta a Praia a Mare dove una trentenne accoltella il marito anch’esso trentenne di quattro anni più grande di lei. La donna in stato di gravidanza, probabilmente dopo una lite, si è scagliata con il coltello in mano contro il marito.

Per la gravità delle ferite è dovuto intervenire l’elisoccorso e trasferire l’uomo al nosocomio dell’Annunziata di Cosenza. In merito all’episodio stanno indagando i carabinieri della locale compagnia di Scalea coordinati dal capitano Andrea Massari.