Una ricompensa per liberare un coccodrillo da un copertone – VIDEO

L’Ufficio per la salvaguardia delle risorse naturali della provincia di Sulawesi Centrale, in Indonesia, ha lanciato una sfida che solo il più coraggioso può portare a termine: liberare un enorme coccodrillo da uno pneumatico da motocicletta. Secondo l’agenzia stampa statale Antara, il coccodrillo di 4 metri è rimasto incastrato nella gomma nel 2016, quando è stato avvistato per la prima volta nel fiume Palu, nella provincia del Sulawesi centrale, con lo pneumatico intorno al collo. Secondo il rapporto il coccodrillo sarebbe sopravvissuto a un terremoto e allo tsunami che ha colpito la regione nel 2018, senza però liberarsi della gomma. Come riporta Antara qualcuno aveva già provato a rimuovere la gomma. Nel 2018 l’ambientalista Muhammad Panji fece un tentativo (fallito), e sempre quell’anno l’ufficio di conservazione cercò di attirare l’animale con della carne, senza però riuscire ad avvicinarlo. Temendo che la ruota stia lentamente uccidendo il meraviglioso esemplare,forse sta iniziando a riscontrare problemi di respirazione, come dimostra questo video disponibile per la visualizzazione al link https://www.youtube.com/watch?v=R0-NJ5xLo6M qualche giorno fa l’ufficio centrale per la conservazione delle risorse naturali del Sulawesi (BKSDA) ha lanciato un concorso per liberarlo. «Una ricompensa sarà data a chiunque sia in grado di liberare lo sfortunato rettile», ha detto Hasmuni Hasmar, capo della BKSDA, senza rivelare ulteriori dettagli. L’annuncio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è ovviamente rivolto ai dilettanti, ma a persone davvero esperte nel salvataggio della fauna selvatica. «Chiediamo al grande pubblico di non avvicinarsi al coccodrillo e di non disturbare il suo habitat», ha specificato Hasmar.Non è chiaro l’esatto importo offerto.