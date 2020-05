L’evento si terrà in modalità Webinar, tramite la piattaforma “Zoom”, in data 27/5/2020 dalle ore 19:00. Saranno nostri ospiti: Nicola Irto (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Regione Calabria); Marco Polimeni (Presidente Consiglio Comunale di Catanzaro); Eugenio Garofalo (Assegnista di ricerca-UOC Anestesista UMG; Giuseppe Neri (Medico in formazione specialistica – UOC Cardiologia – UTIC Mater Domini).

Modera: Francesco Monteleone (Presidente Associazione MedFuture – Medico in formazione Medicina Generale).

L’obiettivo del format è quello di creare un tavolo di confronto riguardante l’aspetto organizzativo della formazione post-lauream, con specifica attenzione alle borse di studio regionali da poco messe a disposizione. Ulteriore aspetto sarà quello di delineare quali sono le proposte programmatiche in merito allo sviluppo delle realtà sanitarie calabresi, in previsione di eventuali accreditamenti a sostegno della formazione degli specializzandi.

La partecipazione è libera. Saranno invitati esperti e giornalisti ai quali è consentito interagire con gli ospiti al fine di rendere l’incontro più stimolante. Ogni partecipante potrà sollecitare i relatori tramite domande nei commenti in diretta.

Pagina Facebook: https://m.facebook.com/medfutureitalia/?ref=py_c Blog MedFuture: https://medfuture.blog/