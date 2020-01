“Universo Minori” ha partecipato alla manifestazione Pro Gratteri

“Forza Gratteri”, è con questo slogan che siamo lieti di manifestare in favore della giustizia, di un rappresentante delle Istituzioni “pulite”, un garante della legge che non fa sconti a nessuno, né si lascia intimorire dai poteri forti, anzi ne viene sollecitato ad agire per la tutela della collettività. Parliamo del Dottor Nicola Gratteri, capo della Procura della Repubblica di Catanzaro, che sta subendo attacchi e critiche ingiuste nonostante l’attività requirente sia un atto dovuto nell’interesse di tutti e comunque garantito dalla terzietà di un giudice super partes, come voluto dalla Costituzione e osannato dai più democratici aspiranti al giusto processo.

Da sempre l’associazione presieduta dalla dottoressa Tulelli, “Universo Minori”, si prodiga per il recupero e la diffusione del concetto di “legalità” a tutti i livelli, nelle scuole, ad esempio, divulghiamo da tempo la nostra fiducia nella giustizia e nella legalità, pertanto abbiamo ritenuto di partecipare alla manifestazione in sinergia con l’avvocato Maria Claudia Conidi, che ha rilasciato un’intervista ad un’emittente televisiva calabrese e con un istituto scolastico, nello specifico l’Istituto Comprensivo “G. Bianco” di Sersale, guidato dalla dirigente scolastica Maria Brutto, che ringraziamo per aver subito accettato con entusiasmo la proposta manifestando piena disponibilità a gridare a gran voce tutto il nostro sostegno al dottor Gratteri, magistrato integerrimo e grande operatore di diritto.