Un uomo è stato tratto in salvo, con un intervento particolarmente complesso, dopo essere caduto in un pozzo artesiano a Cirò Marina. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha potuto accertare che all’interno del pozzo si trovava un uomo di 58 anni, caduto mentre effettuava alcuni lavori nel recinto della propria abitazione. Il pozzo, della profondità di circa 12 metri con la presenza d’acqua, ha portato i Vigili del Fuoco ad un intervento con personale specializzato. Sono state impegnate due unità Speleo Alpino Fluviali, specialisti in questo tipo d’interventi, ed un’autoscala. Complesse le operazioni di salvataggio per la troppa vicinanza di cavi elettrici che hanno reso difficili le manovre dell’autoscala, usata per il recupero del ferito. Una volta recuperato, l’uomo è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 presenti durante tutta l’operazione sul posto. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri e dall’ispettorato del lavoro.