Nella mattinata di oggi, personale del Corpo di Polizia Municipale è intervenuto in via Scarpino, a Lamezia Terme, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoveicolo ed un pedone. Quest’ultimo, una signora di 67 anni, è stata ricoverata in prognosi riservata presso il locale nosocomio, a causa delle ferite riportate. Il conducente del veicolo, un ottantatreenne del luogo, che si è fermato immediatamente, è risultato negativo ai test tossicologici. In attesa di ulteriori accertamenti, in corso di svolgimento anche grazie all’ausilio di immagini di una telecamera di videosorveglianza, è stata ritirata cautelativamente la patente di guida del conducente il veicolo. L’autovettura coinvolta nel sinistro è stata sequestrata ed è stata posta a disposizione dell’A.G.