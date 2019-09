Il cadavere in un burrone e una dinamica ancora da chiarire. Mario Bonafine, 69enne di Laino Borgo, è stato ritrovato privo di vita tra i boschi in una zona impervia del noto Comune montano del Pollino. Da una prima analisi della salma, sembrerebbe sia deceduto dopo essere stato raggiunto da colpi di fucili sparati alle sue spalle. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari ne hanno recuperato il corpo nella notte dopo essere stati allertati dai carabinieri intorno alle 19:00. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha provveduto ad effettuare i primi rilievi. Ad ora non si esclude alcuna ipotesi che abbia potuto portare all’omicidio che potrebbe essere riconducibile ad un fatale incidente di caccia. In tal caso, chi ieri ha svolto attività venatoria sui monti del Pollino potrebbe fornire maggiori dettagli alle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Castrovillari ed i militari della stazione di Laino Borgo. Bonafine, di professione muratore, ieri era uscito di casa per andare a caccia di uccelli, quando è stato colpito al fianco destro da un proiettile calibro 20, mentre il fucile che portava con sé era calibro 12. Nel frattempo si è provveduto a trasferire la salma nell’obitorio di Laino Borgo per poi procedere, dopo le formalità di rito, all’esame autoptico.