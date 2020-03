Vaccino contro il coronavirus: azienda biofarmaceutica canadese afferma di aver trovato una cura e potrebbe fare test sull’uomo in poche settimane

Una società canadese ha affermato di aver trovato la cura per il coronavirus. Medicago, un’azienda biofarmaceutica di Quebec City, finanziata dal Pentagono, ha dichiarato di aver prodotto un vaccino COVID-19 solo 20 giorni dopo aver ricevuto la sequenza genetica del coronavirus, utilizzando una tecnologia unica che sperano presto di presentare per l’approvazione della FDA. Il CEO dell’azienda, Bruce Clark, ha dichiarato che la sua azienda potrebbe produrre fino a 10 milioni di dosi al mese. Se gli ostacoli normativi possono essere eliminati, ha affermato Clark giovedì, il vaccino potrebbe diventare disponibile a novembre. Il virus mortale, che è stato ufficialmente dichiarato una pandemia, ha infettato oltre 125.000 persone in tutto il mondo. Medicago, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è il primo laboratorio di ricerca a dichiarare di aver trovato una cura, ma Clark ha affermato che la tecnica della sua azienda, che secondo lui si è già dimostrata efficace nella produzione di vaccini per l’influenza stagionale, è più affidabile.