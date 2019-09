Riceviamo e pubblichiamo

“I nostri borghi torneranno allo splendore del passato”. Così il governatore della Calabria, Mario Oliverio, in una affollata assemblea di tutti i sindaci presso la cittadella regionale. Finalmente l’attenzione e la caparbietà di una giunta regionale – sottolinea Michele Galimi -, dirigente regionale del Pd, permetterà di conservare un patrimonio di grande pregio, capace di mettere in mostra i capolavori urbanistici ed ambientali del passato. Una operazione rivoluzionaria che premia il lavoro di Oliverio e della sua squadra e che darà a tutti i Comuni nuovi strumenti di attrazione turistica, di lavoro, di risanamento ambientale e di crescita culturale. Si è passati dalle parole ai fatti, il resto appare la consueta megalomania di circostanza e di rito. Queste sono le azioni ed i progetti che servono alla nostra terra – rimarca Galimi – perché abbiamo bisogno di ritrovare una programmazione che metta fine ai pannicelli caldi ed apra nuovi spazi e prospettive per i nostri giovani. Lungo questo sentiero si potrà trovare la soluzione per arrestare questo nuovo esodo che sta creando la desertificazione dei nostri paesi e la fuga dei nostri giovani”.