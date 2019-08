di Fameli Foti Rosa

Palmi (Rc), martedì 20 agosto 2019 ore 19.00, piazza Primo Maggio, punto di ritrovo per i più piccoli. In collaborazione con l’Istituto comprensivo Statale de Zerbi Milone: sfilata e parata composta da soli bambini. Ha arricchito la cornice di quella che sarà la festa più bella del 2019; la Varia. Preparati da alcuni mesi i piccoli artisti in erba, motivati e ispirati, non si sono fatti prendere dal panico: hanno regalato alla cittadinanza uno spettacolo davvero entusiasmante. Presenti al corteo la fatidica coppia di giganti danzanti Màta e Grifone, nonché il cavalluccio, il palio e persino una squadra di percussionisti doc. Le due figure cardine, i giganti, sono state curate nei minimi particolari, molto rassomiglianti ai Màta e Grifone, poco più piccoli di quelli originali. I balli, coadiuvati da assistenti di scuola (sig.Pino Acquino), hanno dato quel tocco in più a tutta la rappresentazione. Partiti dal mausoleo Cilea (inizio corso Garibaldi) proprio dove sta nascendo la Varia ufficiale.

I lavori della Varia stanno procedendo spediti, e questa rappresentazione fatta dai bambini è partita benissimo. Di dimensioni ridotte e provvista di corde, ‘mbuttaturi e capicorda hanno dato inizio alle danze: la macchina è partita senza intoppi, con un corteo ricco di genitori e parenti, amici e simpatizzanti. Il ballo dei giganti ha dato il giusto ritmo, rendendo ancor più interessante la manifestazione. La festa della Varia si è affermata come uno dei più importanti eventi della cultura religiosa in Calabria. L’opera costruita da Giuseppe Militano nel 1900 ha ispirato questi fanciulli, uniti dallo stesso spirito, quello che ha reso possibile la buona riuscita della festa (www.variadipalmi.eu). La macchina vista con gli occhi di un bambino, è una grande emozione. Ricordiamo che il trasporto della Varia unisce tante persone, porta come simbolo l’assunzione in cielo della Vergine. Dal 1900 la Varia ha avuto tanti riconoscimenti, anche un francobollo filatelico dedicato. Un appuntamento fisso la Varia dei piccoli, con al seguito tantissimi bimbi vestiti di bianco e contraddistinti dai vari fazzoletti, appartenenti alle corporazioni (Artigiani, Bovari, Carrettieri, Marinai e Contadini).

Un modo per tramandare alle nuove generazioni i valori della Varia, rendendo sempre viva la cultura religiosa del luogo; un modo per restare uniti e credere in una comunità. Nella sera di mercoledì 21 agosto, presso Piazza Municipio, ore 18.00 si sono svolte le votazioni per l’elezione del Padreterno figura cardine della festa. Dopo alcune ore di attesa è giunto il nome: Francesco Fraccalvieri, con ben 334 voti; Francesco già reduce di altre due selezioni sfortunate, viene eletto Padre eterno 2019 della Varia di Palmi, il quale affiancherà l’Animella già eletta Maria Pia Caminiti, proclamata lo scorso 18 agosto 2019.