Dal prossimo 10 agosto inizieranno i festeggiamenti della Varia di Palmi, un intenso programma che culminerà il 25 agosto con il rito della scasata, quando 200 giovani ‘mbuttaturi trasporteranno il grande carro votivo alto 16 metri, sul corso Garibaldi, nel centro storico della città.

I numerosi eventi della grandiosa manifestazione palmese sono stati presentati alla Villa comunale “Mazzini” nell’incontro moderato dalla responsabile dell’ufficio stampa Federica Legato, e raccontati da Marco Suraci che ha curato insieme ad Arcangelo Badolati la direzione artistica dell’edizione 2019 organizzata dal Comitato direttivo guidato dal presidente Saverio Petitto in sinergia con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio.

Un ventaglio di proposte culturali, artistiche e musicali, che animeranno la città della Costa Viola, che comprende spettacoli musicali, talk show, presentazioni di libri, intrattenimento, momenti per i più piccoli, eventi enogastronomici, performance, produzioni originali, mostre e i tradizionali appuntamenti che precedono l’atteso rito della Varia (l’elezione del padreterno e dell’animella, la calata du cippu e la processione del sacro capello della Madonna della Lettera).

La Varia di Palmi, manifestazione di tradizione centenaria, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, giunta alla XXX edizione della sua nuova “opera” meccanica, costruita dal cavaliere Giuseppe Militano, quest’anno si rinnova con una formula ampia e strutturata, differenziata nei contenuti.

Alla presentazione in Villa, l’assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Palmi Raffaele Perelli, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, si è congratulato con il Comitato Varia e l’intera macchina organizzativa, e ha esaltato l’importanza che riveste la festa, che registra da sempre grandissimo coinvolgimento, con la forte partecipazione popolare e il connubio con la religiosità che consacra la Varia come un’importante dimostrazione di fede.

È intervenuto poi Paolo Ventrice del Comitato direttivo che ha sottolineato l’impegno dei volontari e dei cittadini nella cura dei vari aspetti che compongono questo grande evento, e del gruppo di persone che ha lavorato con attenzione per mettere in campo un programma di altissima qualità.

Tre gli ospiti d’onore di questa edizione 2019, il grande attore Giancarlo Giannini, in programma il 20 agosto, e due voci del panorama musicale nazionale e internazionale Luca Carboni, il 18 agosto, e Mario Biondi, il 25 agosto.

Tanti e importanti saranno i protagonisti delle intense serate della festa: Dario Brunori, Salvo Sottile, Totò Schillaci, Peppino Mazzotta, Simona Rolandi, Fabrizio Ferracane, Roberta Morise e Cataldo Calabretta, Giuseppe Zeno, Pippo Franco, Fortunato Cerlino, Cesare dell’Anna, Dario De Luca, Gaspare Balsamo, Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.

Tra gli appuntamenti più interessanti, la Cenainvilla, il 22 agosto, un appuntamento gourmet a cura dello chef Enzo Barbieri e dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo; la Giornata della Solidarietà, il 23 agosto, un evento dedicato a chi opera nel campo del volontariato; la mostra “Gerardo Sacco e la tradizione popolare” che sarà allestita presso la dimora storica Palazzo Bovi dal 18 al 25 agosto; un appuntamento dedicato a Natuzza Evolo, il 12 agosto, che sarà suggellato da uno spettacolo del noto showman Pippo Franco; la Cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso internazionale di poesia e racconti “Palmi Città della Varia”, il 24 agosto; gli Sbandieratori di Gubbio, in programma nei giorni 24 e 25 agosto; il secondo PrimarEtnoFest con Eugenio Bennato, Cosimo Papandrea e Mario Incudine in concerto il 24 agosto.

La manifestazione si avvale dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del patrocinio della Commissione europea, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, dell’Anci, del Touring Club Italiano, del TurisCalabria, e del patrocinio e del contributo della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Palmi.

Numerosi i main sponsor e gli sponsor e i partner tecnici a supporto dell’evento, che contribuiranno in maniera sostanziale alla sua realizzazione.

Grande attesa, dunque, per un appuntamento importante per tutta la Calabria, una tradizione che si proietta nel futuro con una vetrina nazionale e internazionale, e rappresenta oggi più che mai una risorsa culturale e turistica per la città e per il territorio.