di Fameli Foti Rosa

Prova di coraggio pienamente superata nel pomeriggio di giovedì 22 agosto 2019. Alle ore 17 consegna delle travi alle maestranze. I ragazzi delle corporazioni di palmi (marinai, carrettieri, contadini, bovari, artigiani ), che a suon di canti propiziatori, hanno ricevuto le travi e le hanno sistemate sotto la Varia. L’Animella Maria Pia Caminiti, accompagnata dai ragazzi delle corporazioni, puntualissima è stata la prima a salire sulla maestosa macchina a spalla alle ore 17.30, salutando sorridente ed a piene mani tutta la cittadinanza palmese e non; subito dopo l’ex padreterno Giuseppe Ciappina, che abbiamo visto nella scorsa edizione è salito accanto l’animella per darle coraggio e nell’immediato c’è stato il passaggio della chiave.

Anche il primo cittadino, Giuseppe Ranuccio alcuni giorni prima è voluto salire sulla struttura per testarla ed effettuare prima di tutti la prova di coraggio: ovviamente superata. Anche il Sindaco Ranuccio era in cima alla macchina in questa particolare occasione, ricca di patos e adrenalina; complimentandosi con Maria Pia Caminiti per il grande coraggio, ed ovviamente con Francesco Fraccalvieri, il nuovo padreterno della Varia di Palmi. Francesco ha preso il testimone, con la benedizione del pubblico che l’ha votato, e sale ufficialmente sulla Varia, la geniale invenzione di Giuseppe Militano. Dopo le giuste e ragionevoli accortezze di sicurezza, Francesco ha iniziato a far roteare il seggiolino dell’Animella, superando a pieni voti la prova ardua di coraggio. A ben sedici metri di altezza queste due figure, in rappresentanza della Madonna e del Padreterno, sono riusciti nel difficile compito. Metà del lavoro è stato fatto. Il pubblico gremito a suon di applausi e canti di supporto, ha ben accettato questa prova, molto pericolosa e di grande coraggio sia del Padreterno che dell’Animella.

Intanto i lavori di decorazione e le ultime accortezze stanno andando avanti, procedendo nei tempi prestabiliti. Alcune bambole in cima alla struttura sono già comparse, le altre verranno sistemate pian piano. Quindi un assaggio di quello che sarà la Varia di palmi 2019 si è concluso, appuntamento a domenica 25 agosto per il grande evento, che verrà messo in onda su LaC, canale digitale terrestre n.19, e sul sito web www.lactv.it streamig; conduce l’evento il presentatore Domenico Milani.