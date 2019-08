Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a Catanzaro, nella zona di via Barlaam da Seminara, distruggendo un’area di arbusti e macchia mediterranea. Il rogo è divampato dalla zona adiacente alla strada statale 280 e si è propagato rapidamente lungo il costone raggiungendo le abitazioni ed un capannone industriale. Sul posto sono intervenuti una squadra boschiva dei vigili del fuoco, una squadra della sede centrale e una autobotte di supporto. Considerata la vastità del fronte di fuoco si è reso necessario l’intervento di un mezzo aereo. Per completare le operazioni di spegnimento in sicurezza, la strada statale 280 è rimasta chiusa fino in serata in direzione Lamezia Terme.