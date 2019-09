Nell’ambito dei controlli della movida del sabato sera di cui al piano provinciale denominato Blu nell’Estate ieri, sabato 31 agosto 2019, personale dell’ufficio Volanti della Questura di Cosenza ha denunciato un giovane cosentino 24enne, G.I., incensurato, trovato in possesso di circa 120 grammi di marjuana. Il giovane fermato per un controllo su strada nel centro cittadino alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi di una dose di marjuana che aveva addosso. Il gesto non sfuggiva ai poliziotti che con successive perquisizioni rinvenivano ulteriori 11 dosi di stupefacente per un peso totale di 120 grammi illegalmente detenuti. La droga veniva sequestrata ed il soggetto deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente.